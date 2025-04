PAN-Madeira lança Válter Ramos como cabeça-de-lista às eleições nacionais

O PAN-Madeira realiza hoje a apresentação oficial da lista candidata às eleições Nacionais de 18 de Maio, na sede do partido situada na Rua Nova da Quinta Deão.

O cabeça-de-lista do partido é Válter Ramos, co-porta-voz da estrutura regional e que fez parte da equipa de trabalho do PAN na Assembleia Legislativa da Madeira desde Setembro de 2023.

Constam ainda da lista Mário Nogueira, 47 anos, profissional na área de 3D e formação, Diana Castanha, 23 anos, estudante Universitária e Vítor Gomes, 31 anos, bombeiro profissional.

A lista com 10 elementos foi aprovada por unanimidade pela Comissão Política Regional na passada segunda-feira, 31 de Março, sendo hoje apresentada oficialmente aos militantes e simpatizantes do partido.

O nosso objectivo é dar a conhecer publicamente e de forma oficial a lista do PAN pelo círculo da Madeira assim como os principais objectivos desta candidatura. Continuamos a apostar numa candidatura jovem, que dê voz à juventude, que garanta os princípios da igualdade de oportunidades e acima de tudo que represente competência para continuar a lutar pelas causas PAN. Esta candidatura é reflexo da nossa capacidade de mobilização, de dar visibilidade às diferentes pessoas que se têm juntado a este projeto e da nossa capacidade de lidar com os diferentes desafios. É a 6.º campanha eleitoral num espaço de um ano e meio, num contexto de instabilidade política provocada pela falta de credibilidade e confiança nas instituições, nomeadamente no que diz respeito aos mais altos cargos e o PAN tem abraçado estes desafios, continuando a trabalhar por mais transparência, rigor e seriedade no serviço à causa pública. Mónica Freitas, mandatária da candidatura e porta-voz do PAN-Madeira

A estrutura regional irá entregar a candidatura no Tribunal da Comarca da Madeira, na próxima segunda-feira, 7 de Abril, na parte da manhã.

Sobre Válter Ramos

Válter Ramos é filiado do partido desde 2021, tem 33 anos e é Técnico Superior de Educação, sendo licenciado em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, reside na freguesia do Monte e está atualmente a frequentar a pós-graduação em Ciências Políticas e Relações Internacionais, possuindo ainda uma pós-graduação em Educação e Desenvolvimento Comunitário pela Universidade da Madeira. Foi o n.º 2 da lista do PAN Madeira nas últimas eleições legislativas regionais. Tem experiência na área da educação, tendo exercido funções no estrangeiro e assume-se como um defensor da causa animal e ambiental, participando de diferentes projetos nessas áreas.