Diogo Piçarra faz ‘História’ nas Festas de São Pedro da Ribeira Brava

O cantor nacional Diogo Piçarra levou uma multidão, esta noite, às Festas de São Pedro da Ribeira Brava, fazendo 'História'.

O artista, que se tornou conhecido depois de ter vencido a edição de 2012 dos ‘Ídolos’, da SIC, está a interpretar temas de grande sucesso, não deixando ninguém indiferente no evento promovido pela autarquia local.

Neste dia, actuaram ainda os Triova Voices, o Grupo de Folclore da Casa do Povo da Ribeira Brava, a Banda Fixe, e houve também a tradicional Dança das Espadas.

Da parte do Café do Teatro, a animação irá prosseguir com ‘Paredão Baile Funk’, convidativo a um ‘pezinho’ de dança.

Amanhã, pelas 23 horas, sobe ao palco a dupla Anjos, constituída por Nelson e Sérgio Rosado. A animação nocturna estará sob os comandos da dupla Cromos da Noite.

O evento começou na passada quinta-feira, 27 de Julho, e prolonga-se até amanhã, 1 de Julho. O encerramento estará a cargo de Roni de Melo.