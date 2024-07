A cantora Bárbara Bandeira foi a 'estrela' de mais um dia de grande animação na Semana do Mar do Porto Moniz, levando ao 'rubro' o muito público que assistiu ao concerto desta noite, no centro da vila nortenha.

A artista encantou os seus fãs, principalmente quando deu voz aos seus principais êxitos, como 'Cristaliza', 'Como Tu', ' Onde Vais' e 'A Última Carta', entre outros.

Veja as fotos do concerto.