Emanuel Câmara reclama Direcção Regional para o Porto Moniz

O presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz aproveitou a inédita presença do presidente do Governo Regional na Sessão Solene do Dia do Concelho para reivindicar mais investimento do Governo Regional.

“Não tenho dúvidas que o Porto Moniz merece mais do que os investimentos previstos no PIDDAR e no Orçamento Regional”, reclamou o autarca socialista.

Desde logo reforçou o pedido de reposição da iluminação pública na estrada regional entre o Porto Moniz e as Achadas da Cruz, mas também o desejo que esta estrada regional de ligação ao concelho da Calheta seja mantida tal como ela é para não acontecer o que aconteceu com a outrora estrada da Rocha, por entender que “destruímos um ex-libris da Região”, tal é o estado de abandono da antiga ligação rodoviária entre os concelhos de São Vicente e do Porto Moniz.

No rol do pedidos endereçado ao Governo regional, apontou a necessidade de “um grande reservatório de água” no Porto Moniz, a requalificação de miradouros, “um novo acesso automóvel à praia do Seixal – Porto”, mas também “a deslocação para este concelho de uma Direcção Regional e dos seus serviços”, apelou.

Na longa intervenção, Emanuel Câmara reclamou da taxa turística a ser cobrada aos passageiros que desembarquem no Porto do Funchal, por entender que a mesma deve ser derrama por todos os municípios da ilha da Madeira e não reverta apenas a favor da APRAM e no Município do Funchal.

“Não façam da taxa turística uma galinha dos ovos de ouros para uns e uma esmola para outros”, apontou.

Fez saber que o município está empenhado na revisão do PDM.