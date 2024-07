Porto Moniz e São Vicente registam recordes de temperatura

Neste sábado de muito calor, os termómetros registaram, até ao meio-dia, temperaturas elevadas inéditas para este ano, tanto nas mínimas quanto nas máximas.

O concelho do Porto Moniz assinalou uma temperatura mínima recorde de 23,9°C, enquanto São Vicente alcançou a máxima mais alta do ano com 30,4°C.

Conforme já havia sido noticiado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo para tempo quente entre as 09:00 de hoje e as 18:00 de segunda-feira, indicando que a temperatura máxima poderá atingir os 29 graus.

O aviso abrange as costas sul e norte e as regiões montanhosas da Madeira e a ilha do Porto Santo.