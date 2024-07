Representante da Assembleia Legislativa abdica de intervir no Dia do Concelho do Porto Moniz

Rubina Leal, vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, representa o primeiro órgão de governo próprio da Região Autónoma na Sessão Solene do Dia do Concelho do Porto Moniz.

Apesar de marcar presença na Mesa de Honra, juntamente com o presidente da Assembleia Municipal do Porto Moniz, João Carlos da Conceição, do presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara, do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do Representante da República para a Madeira, Ireneu Cabral Barreto – que presidente à cerimónia -, Rubina Leal é a única das referidas entidades que não fará intervenção, confirmou a própria ao DIÁRIO.

Na Sessão Solene marcam presença ‘apenas’ três presidentes de câmara: José António Garcês (São Vicente), Ricardo Nascimento (Ribeira Brava) e Ricardo Franco (Machico). Nota ainda para a presença do presidente do PS-M, Paulo Cafôfo.