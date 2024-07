Diocese do Funchal tem novo vigário geral e Cónego Fiel vai para vigário episcopal

D. Nuno Brás da Silva Martins, Bispo do Funchal, decidiu nomear Vigário geral da Diocese do Funchal o Cónego Marcos Fernandes Gonçalves, que continuará a exercer os cargos de Vigário Judicial e Pároco da Catedral.

O Vigário Geral é, assim, um sacerdote dotado do "poder ordinário executivo que pertence por direito ao Bispo Diocesano, a fim de executar todos os actos administrativos, exceptuados os que o Bispo se tiver reservado ou que por direito requeiram mandato especial do Bispo" (can. 479 § 1). É também habitualmente o Moderador da Cúria Diocesana (can. 473 §2), lê-se na nota colocada no site da Diocese.

"Mostrando-se oportuno substituir o Senhor Cónego José Fiel de Sousa (cujo desempenho do cargo desde o dia 8 de setembro de 2010 a diocese não pode deixar de agradecer) e concorrendo na pessoa do Senhor Cónego Marcos Fernandes Gonçalves as qualidades para o exercício do cargo", refere.

Marcos Fernandes Gonçalves será também Moderador da Cúria Diocesana, a fim de acompanhar o quotidiano dos serviços da Câmara Eclesiástica bem como os trabalhos dos demais organismos pastorais da Diocese.

"O agora nomeado deverá tomar posse e prestar o juramento de bom desempenho do cargo. O presente Decreto será lavrado em duplicado. Um exemplar servirá de título ao nomeado e o outro será arquivado na Cúria Diocesana".

O sacerdote que vinha a ocupar as referidas funções, o Cónego José Fiel de Sousa foi nomeado Vigário Episcopal para o Clero e Religiosos para um mandato de quatro anos.

"Em vários encontros com sacerdotes, sobretudo em sessões do Conselho Presbiteral, foi levantada a possibilidade de o clero diocesano ser acompanhado mais de perto por um Vigário Episcopal que cuide da sua formação (sobretudo a formação espiritual), que acompanhe os sacerdotes, em particular os mais novos e mais idosos", explica a Diocese.