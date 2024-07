O Porto Moniz enfrenta um “‘boom’ saudável que não está a pôr em causa o ecossistema deste concelho”. A garantia é do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na estreia na Sessão Solene do Dia do Concelho do Porto Moniz.

Albuquerque concorda que o Porto Moniz está na moda e essa crescente atractividade que vem despertando junto do turismo vai “atrair maior número de residentes, de visitantes e de empresários”.

Albuquerque antevê ainda que o Porto Moniz num futuro próximo vai também beneficiar do campo de golfe da Ponta do Pargo.

De resto, foi com “honra” que disse estar presente nesta Sessão Solene, onde não deixou de “louvar o trabalho autárquico” desenvolvido no Concelho, “trabalho difícil que exige grande dedicação”.

Aproveitou para também deixar claro que o seu governo nos discrimina poderes eleitos.

“O meu governo é um governo que trabalha e está disponível para continuar a trabalhar com os municípios”, assumindo-se um governo “a favor da população”.

Sobre a “tragédia que podia ter sido muito pior”, referindo-se ao grande incêndio de Outubro último, recordou que o seu governo continua a fazer intervenções de recuperações dos danos causados.

De resto, deixou a garantia que “o rumo do governo mantém-se”. Nomeadamente com a aposta no crescimento económico, em garantir os altos índices de empregabilidade, reduzir a taxa de inflação, continuar a redução progressiva dos impostos e manter a redução progressiva da dívida pública, onde “desde 2015 amortizamos mais de 1.100 milhões de euros de dívida pública”.