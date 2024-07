Albuquerque pela primeira vez no Dia do Concelho do Porto Moniz

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, é a novidade entre as entidades oficiais que marcam presença na Sessão Solene Comemorativa do Dia do Concelho do Porto Moniz. É a primeira vez que Albuquerque marca presença no Dia do Concelho do Porto Moniz como presidente do Governo Regional. É também a primeira vez que o líder regional vai ao Dia do Concelho, estando o Partido Socialista – liderado por Emanuel Câmara – na liderança do Porto Moniz, o que se verifica desde finais de 2013.

O Porto Moniz era, até hoje, o único dos 11 Municípios da Região onde o actual presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, ainda vão havia marcado presença em cerimónia do Dia do Concelho. Na presidência do Executivo madeirense desde o segundo trimestre de 2015, desde então nunca assumiu a representação do Governo Regional na Sessão Solene, fazendo-o hoje, ao cabo de uma década na liderança da governação da Região.

A cerimónia oficial comemorativa do 189º aniversário do Município do Porto Moniz, como vem sendo hábito, volta a ser presidida pela Representante da República para a Madeira, Ireneu Cabral Barreto.