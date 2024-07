Em comunicado divulgado hoje, a Diocese do Funchal divulga nomeações sacerdotais para o ano 2024-2025.

D. Nuno Brás da Silva Martins, Bispo do Funchal, explica, no documento, que, no final de cada ano pastoral, é já habitual realizarem-se mudanças dos diferentes presbíteros que servem a Diocese seja no serviço paroquial seja noutras comunidades diocesanas, de modo que o novo ano pastoral se inicie também com todo o vigor.

De entre esses ministérios destaca-se o dos presbíteros, especiais colaboradores dos Bispos no serviço apostólico. A sua disponibilidade para o serviço do povo de Deus onde melhor for aconselhável para o bem de todos é bem expressa na promessa de obediência, realizada nas mãos do Bispo durante as celebrações de ordenação de diácono e de presbítero.

“Depois de consultar os vários sacerdotes em causa, bem como o Conselho Episcopal Diocesano, HEI POR BEM nomear os seguintes sacerdotes para que desempenhem o seu ministério presbiteral nas paróquias, comunidades e serviços que adiante são designados”, diz.

Eis a lista de nomeações:

P. André Bruno Olim, OSB, Administrador Paroquial do Piquinho (São José) e Capelão do Lar Vila Assunção (Palacete), com autorização do respectivo superior;

P. António Paulo de Ponte Sousa, Pároco do Porto Moniz (Nossa Senhora da Conceição), Santa (Santa Maria Madalena) e Achadas da Cruz (Nossa Senhora do Livramento);

P. Carlos Ismael Faria de Almada, Reitor da Igreja de S. João Evangelista (Colégio), no Funchal, dispensado da reitoria da Penha de França e mantendo as demais nomeações;

P. Élio de Freitas Gomes, Pároco das Preces (Nossa Senhora das Preces), acumulando com a paróquia do Caniçal (São Sebastião);

P. Fernando Ricardo Gouveia Freitas, Pároco de São Jorge (São Jorge) e Arco de São Jorge (São José);

P. João Carlos da Costa Gomes, Pároco de São Roque (São Roque);

P. Johnny Sé Aguiar, Pároco do Livramento (Nossa Senhora do Livramento) e do Imaculado (Imaculado Coração de Maria);

P. José Alberto Fernandes, Pároco de Gaula (Nossa Senhora da Luz) e Capelão do Estabelecimento Prisional do Funchal, acumulando com o serviço de Pároco das Eiras (Nossa Senhora da Paz);

P. José Alberto Vicente, Pároco de Cristo Rei (Cristo Rei) e Conceição (Nossa Senhora da Conceição);

P. José Afonso de Nóbrega Rodrigues, Pároco de Água de Pena (Santa Beatriz), Santo da Serra (Santo António de Lisboa), Ribeira de Machico (Nossa Senhora do Bom Caminho) e João Ferino (Nossa Senhora da Saúde);

Cón. José Fiel de Sousa, Pároco de S. Gonçalo (São Gonçalo de Amarante);

Cón. Rui Alberto Fernandes Pontes, Pároco de Lombada (Nossa Senhora de Fátima), acumulando com o serviço de Pároco do Caniço (Espírito Santo e Santo Antão), Director do Secretariado Diocesano da Pastoral da Família e Coordenador da Comissão do Jubileu de 2025;

P. José Patrício Pestana de Sousa, Pároco da Ponta do Sol (Nossa Senhora da Luz) e Tabua (Santíssima Trindade);

P. Manuel Ornelas da Silva, Pároco de Santa Maria Maior (São Tiago Menor);

P. Ronald Isaías Alves Vieira, Pároco da Assomada (Nossa Senhora das Dores) e Achada de Gaula (Nossa Senhora da Graça).

Estas nomeações produzirão efeitos apenas a partir do momento da entrada oficial dos nomeados, o que deve ser concordado com o Vigário Geral. "Até lá, peço aos sacerdotes que preparem espiritualmente as suas comunidades para o acolhimento do novo Pároco, que coloquem em dia todos os livros e os apresentem na Câmara Eclesiástica, para visto", adianta ainda a Diocese.