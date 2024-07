“O Porto Moniz está na moda!”. A conclusão é do presidente da Assembleia Municipal do Porto Moniz, João Carlos da Conceição, ao registar que “o crescimento do turismo é notório”.

Enaltece por isso o contributo de todos, em especial dos agentes económicos. “Só com o esforço dos agentes económicos tem sido possível dar cabal resposta a esta nova realidade”, referiu na intervenção que abriu a Sessão Solene comemorativa do Dia do Concelho do Porto Moniz.

“Profundamente honrado” por presidir ao órgão municipal, o autarca socialista enaltece o “destino de excelência” que é o Porto Moniz, e aos empresários o “contributo para o desenvolvimento do concelho”.

Expressou ainda “gratidão” pelo “excelente trabalho” do executivo municipal liderado por Emanuel Câmara, ao ponto de assegurar que o Porto Moniz ´´e o concelho que oferece a melhor qualidade de vida da Região, quiçá do País.

Sobre o “notável o trabalho do executivo municipal”, nomeadamente no sector social, deixou algumas questões, com destaque para a aposta na Educação/Ensino: “Em que outro concelho é proporcionado a escolaridade gratuidade desde a creche até ao 12º ano?”.