Réplica da Nau Santa Maria fez-se ao mar há 26 anos

A réplica da Nau Santa Maria, que ainda hoje navega por águas madeirenses, foi lançada ao mar em Julho de 1998, por ocasião da Expo que decorria em Lisboa. Muito curiosos acorreram a Câmara de Lobos.

No fundo, trata-se de uma réplica da nau em que navegou Cristovão Colombo e que seria um dos ex-libris da Expo’98. A construção foi possível pela iniciativa privada do holandês Robert Wyntje, sendo que levou cerca de um ano a ficar concluída, com os trabalhos a decorrerem precisamente na Holanda.

Custou cerca de 80 mil contos e zarpava assim rumo a Lisboa, saindo de Câmara de Lobos, sob o olhar atento de largas centenas de pessoas.

A Expo'08 decorreu entre os dias 22 de Maio de 1998 e 30 de Setembro de 1998, sob o tema 'Os oceanos: um património para o futuro'.