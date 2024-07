Grua tranca vários carros numa rua em Santa Cruz

Vários automóveis ficaram retidos, esta manhã, num impasse localizado junto ao Hotel Vila Galé, em Santa Cruz, devido à paragem de uma grua. O equipamento pesado, que ocupa toda a largura do arruamento, está a ser utilizado junto à unidade hoteleira, aparentemente em trabalhos de demolição.

Um munícipe, que foi fazer exercício físico na promenade daquela cidade, descreveu ao DIÁRIO que parou a sua viatura nos locais reservados a estacionamento público por volta das 08h15 e que não notou qualquer informação ou aviso no local sobre limitações ao trânsito. Quando regressou, pouco depois das 10h00, foi surpreendido pela presença da referida grua, que impedia a saída do seu carro. De acordo com este cidadão, havia “uns quatro carros” na mesma situação. Ainda chegou a solicitar a presença da PSP no local, mas como não apareceu qualquer agente, optou deixar o automóvel no local e seguiu de táxi para o trabalho.

Confrontada com esta situação, a Câmara de Santa Cruz informou que foi publicado um edital na passada segunda-feira sobre a interrupção de trânsito automóvel no mencionado arruamento entre as 10h00 e as 13h00 desta quinta-feira. A publicação adianta que a grua será operada pelo Grupo Vendap e que serve para acesso ao equipamento de ar condicionado instalado na cobertura do Hotel Vila Galé. “Por tal motivo, apelamos aos senhores condutores que tenham uma conduta de especial compreensão, pedindo desculpas pelo incómodo causado”, lê-se no edital assinado pelo chefe de divisão de obras públicas, Roberto Moura.