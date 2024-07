Marítimo oficializa Francis Cann nos japoneses do Consodale Sapporo

O avançado ganês Francis mudou-se do Marítimo, da II Liga de portuguesa futebol, para o Consodale Sapporo, último classificado do campeonato japonês, anunciou hoje o emblema insular, sem revelar os valores do negócio.

"O CS Marítimo informa ter chegado a acordo com o Consadole Sapporo, do Japão, para a transferência a título definitivo do jogador Francis Cann", informa o conjunto madeirense, em nota publicada no seu sítio oficial na Internet.

Nas suas plataformas digitais, o Consodale Sapporo informa que Francis Cann vai vestir a camisola 70 da formação que ocupa o último lugar no campeonato nipónico, com 15 pontos, em 24 jornadas, após ter chegado a acordo com o Marítimo para a compra do passe do futebolista, sem divulgar a duração do contrato.

Em declarações aos meios de comunicação do Consadole Sapporo, Francis Cann disse estar muito "agradecido" pela nova oportunidade de carreira, prometendo "dar o melhor para atingir todos os objetivos" no que resta da temporada.

Em 2023/24, o jogador ganês, que atua preferencialmente como extremo esquerdo, participou em 32 jogos pelo Marítimo, não tendo somado qualquer golo.

Em Portugal desde 2016, após ter ingressado no Vizela, Francis Cann passou ainda pela equipa de sub-23 do Vitória de Guimarães e pela formação principal do Mafra, tendo ainda representado os sauditas do Al Hazm, antes de se transferir para os madeirenses, em julho de 2023.