Marítimo confirma Carlos Daniel

O Marítimo confirmou ao DIÁRIO a contratação de Carlos Daniel, que já se encontra no Algarve desde a noite de terça-feira, mas só esta tarde deve assinar o contrato que o vai vincular aos verde-rubros para as próximas três temporadas.

A concretizar-se a assinatura do contrato, Carlos Daniel já vai integrar o treino da tarde (único do dia) agendado para as 18h30.

Carlos André Gomes revelou que os contactos com o jogador iniciaram-se apenas na passada segunda feira, tendo sido possível uma plataforma de acordo.

Deste modo, Carlos Daniel regressa a uma casa na qual morou durante cinco anos (de 2013/14 a 2017/18), jogando na equipa B, com uma passagem pela equipa A. Na época passada foi um dos jogadores preponderantes na subida do Nacional à I Liga.