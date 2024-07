Marítimo perde (0-1) com o Farense

O Marítimo perdeu, esta manhã, com o SC Farense, sofrendo a primeira derrota ao terceiro dos jogos de preparação que tem agendados para o estágio que vem realizando no Algarve.

De acordo com o Gabinete de Comunicação do Marítimo – o jogo foi disputado à porta fechada na Academia ALR Farense, em São Brás de Alportel – o encontro foi muito competitivo e serviu para Fábio Pereira testar a equipa, dando assim continuidade à preparação de pré-temporada. O golo do Farense, equipa que vai disputar a I Liga portuguesa, foi apontado pelo argelino Belloumi, que pode ser transferido, neste mercado de Inverno, para o Marselha de França por cinco milhões de euros.

Para este jogo de preparação, o Marítimo apresentou este ‘onze’ inicial: Samu; Igor Julião, Romain Correia, Júnior Almeida, Fábio China, Guirassy, Francisco França, João Tavares, Euller Silva, Patrick Fernandes e Francisco Gomes.

Foram ainda utilizados Pedro Teixeira (guarda-redes), Tomás Domingos, Diogo Mendes, Noah Madsen, Rodrigo Andrade, André Rodrigues, Pedro Silva e Martin Tavares.

O Marítimo volta a jogar ainda hoje, frente aos ingleses do Cambridge United, em jogo marcado para as 19h30 no Estádio da Bela Vista, em Lagoa.