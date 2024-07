Marítimo vence Nacional em jogo de preparação

Em jogo de preparação para a temporada 2024/25, o Marítimo venceu, esta manhã, o CD Nacional por 2-0.

Num encontro disputado no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, os golos foram apontados na segunda parte pelo ex-nacionalista Carlos Daniel, que foi o último reforço já contratados pelos verde-rubros, e pelo jovem Pedro Silva.

Este foi o 7º jogo do Marítimo nesta pré-temporada, o primeiro na Madeira depois do estágio realizado no Algarve, em que somou quatro vitórias (Farense sub-23, Alverca Cambridge United e agora Nacional), duas derrotas (Farense e Al Nassr) e um empate (Portimonense).

Para o Nacional foi o quarto encontro de preparação realizado, somando duas derrotas (FC Porto e Marítimo) e duas vitórias (Marítimo B e AD Machico).