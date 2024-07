Seis golos de jogadores do Marítimo nomeados para golo do Ano

Seis dos oito golos que estão nomeados para Golo do Ano da Liga Portugal 2, agora designada Meu Super, referentes à temporada 2023/24, são de jogadores do Marítimo, que foram então os vencedores do golo do mês.

Eis a lista completa dos 8 golos nomeados:

Agosto: Antunes – FC P. Ferreira x CD Tondela (Jornada 3)

Setembro: Leandro Antunes – Belenenses x UD Leiria (Jornada 5)

Outubro/Novembro: Lucas Silva – Leixões SC x Marítimo (Jornada 10)

Dezembro: Platiny – Marítimo x Länk Vilaverdense (Jornada 13)

Janeiro: Bruno Xadas – Marítimo. x CD Nacional (Jornada 18)

Fevereiro: Euller – Paços de Ferreira Ferreira x Marítimo. (Jornada 21)

Março: Euller – Marítimo x UD Leiria (jornada 26)

Abril: Bernardo Gomes - Marítimo vs CD Feirense (jornada 31)

