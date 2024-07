Marítimo vence ingleses do Cambridge United

O Marítimo culminou mais um dia de trabalho, no estágio que vem encetando no Algarve, com mais um jogo, o segundo do dia, desta feita defrontando os ingleses do Cambridge United, equipa que milita na Ligue One do futebol inglês. E, agora no Estádio da Bela Vista, em Lagoa, os verde-rubros voltaram a vencer (terceira vitória em quatro jogos), desta feita por 2-0, com os golos a serem anotados pelos reforços André Rodrigues, que abriu o marcador, e Martim Tavares.

Para o jogo com os ingleses, Fábio Pereira apresentou este ‘onze’ inicial: Gonçalo Tabuaço (GR), Tomás Domingos, Noah Madsen, Rodrigo Borges, Jhonnys Guerrero, Diogo Mendes, Noah Françoise, Rodrigo Andrade, André Rodrigues, Pedro Silva e Martim Tavares.

Foram ainda utilizados: Phillip Sukhikh (GR), Igor Julião, Romain Correia, Junior Almeida, Fábio China, Ibrahima Guirassy, Francisco França, João Tavares, Euller Silva, Francisco Gomes e Patrick Tavares. Referência para a utilização do jovem colombiano Jhonnys Guerrero, da equipa B, chamado ao estágio por lesão de Rúben Marques

O trabalho prossegue, sesta quinta-feira, com um mais uma sessão de treino em Moncarapacho.