Marítimo perde com Al Nassr (ainda) sem Ronaldo

O Marítimo, naquele que foi o quinto e penúltimo dos jogos de preparação que vem realizando durante o estágio encetado no Algarve, perdeu esta noite com Al Nassr, da Arábia Saudita que, a exemplo de há um ano, igualmente estagia em terras algarvias.

Ainda sem Ronaldo, mas já com algumas das vedetas que militam na milionária equipa saudita – Alex Teles, Mané, Otávio, Fofana e Talisca – o jogo foi desequilibrado, na primeira parte, apenas com o golaço de Alex Teles, aos 22 minutos, na transformação de um livre directo, resultado com que se chegou ao intervalo e que não se alteraria até ao final do encontro.

Inicialmente Fábio Pereira apresentou o seguinte ‘onze’: Gonçalo Tabuaço, Igor Julião, Júnior Almeida, Rodrigo Borges, Fábio China, Guirassy, João Tavares, Pedro Silva, André Rodrigues, Patrick Fernandes e Euller Silva.

Jogaram ainda: Samu, Tomás Domingos, Guerrero, Romain Correia, Noah Madsen, Diogo Mendes, Noah Françoise, Rodrigo Andrade, Francisco França, Francisco Gomes e Martin Tavares.