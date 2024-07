Portugal com sete estreantes na comitiva dos Paralímpicos

Portugal vai contar com 27 atletas nos Jogos Paralímpicos Paris2024, o número mais baixo desde os Jogos Seul1988, mas vai estar representado num número recorde de 10 modalidades.

Em relação aos Jogos Tóquio2020, Portugal leva menos seis atletas, mas mantém na comitiva, hoje apresentada em Loures, o canoísta Norberto Mourão e o lançador do peso Miguel Monteiro, os 'donos' dos dois bronzes conseguidos em 2021, depois de os Jogos terem sido adiados um ano devido à pandemia de covid-19.

A comitiva paralímpica aos Jogos de Paris, que decorrerão entre 28 de agosto e 08 de setembro, integra sete estreantes, um dos quais Filipe Marques, no triatlo, modalidade na qual Portugal fará a sua estreia em competições paralímpicas.

Os restantes estreantes na comitiva nacional, com uma média de idades de 31 anos, são Mamudo Baldé, no atletismo, Ana Correia, José Gonçalves e David Araújo, no boccia, Tomás Cordeiro na natação, e Margarida Lapa, no tiro.

Num grupo que integra 17 homens e 10 mulheres, Simone Fragoso protagoniza o feito pouco habitual, mas não inédito, de marcar pela quarta vez presença em Jogos Paralímpicos, mas agora, numa modalidade diferente.

Depois de presenças em provas de natação em Pequim2008, Londres2021 e Rio2016, a atleta vai participar em Paris no torneio de powerlifting, modalidade na qual Portugal estará representado pela primeira vez, depois de ter beneficiado de um convite.

Nos Jogos Paralímpicos Paris2024, cujo programa contempla 22 desportos, o boccia é a modalidade mais representada, com sete elementos - em competições individuais de várias categorias e em equipas BC1/BC2 -, seguida do atletismo, com seis, e da natação, com quatro.

Cristina Gonçalves, detentora de três medalhas em Jogos Paralímpicos, lidera a seleção de boccia, à qual se juntam os estreantes Ana Correia, José Gonçalves e David Araújo, e os repetentes André Ramos, Carla Oliveira e Ana Sofia Costa.

Nas provas de atletismo, Mamudo Baldé é o único estreante, numa equipa que conta com o medalhado de Tóquio2020 Miguel Monteiro, e com os também repetentes em Jogos Paralímpicos: Carolina Duarte, Ana Filipe, Carina Paim e Sandro Baessa.

Marco Meneses, Diogo Cancela, Daniel Videira e o estreante Tomás Cordeiro vão ser os representantes portugueses na natação, numa seleção sem representação feminina.

Na canoagem, Portugal estará representado por Alex Santos e Norberto Mourão, bronze em Tóquio, enquanto no ciclismo marcarão presença Luís Costa na vertente de estrada e Telmo Pinão nas vertentes de estrada e pista.

No judo competirão em Paris Miguel Vieira, campeão europeu e mundial de -60 kg J1, e Djibrilo Iafa, e no badmiton Beatriz Monteiro volta a ser a representante portuguesa e a mais nova da comitiva nacional.

Paris acolherá uma das mais pequenas comitivas portuguesas de sempre, apenas superior aos 13 atletas, das modalidades de atletismo e boccia, que marcaram presença nos Jogos Seul1988, mas que conquistaram um total de 14 medalhas.

Como acontece desde os Jogos Seul1988, a competição paralímpica partilha as instalações com a olímpica, e deverá juntar cerca de 4.400 atletas, em 549 eventos, de 22 modalidades.

Ao longo de 12 participações, 11 das quais consecutivas, Portugal conquistou 94 medalhas em Jogos Paralímpicos, sendo 25 de ouro, 30 de prata e 39 de bronze.