Portimonense bate Al Nassr com golo nos descontos

O Portimonense, recém-despromovido à II Liga de futebol, bateu hoje por 1-0, com golo nos descontos, os sauditas do Al Nassr, orientados por Luís Castro, em jogo particular disputado no Estádio Municipal de Portimão.

Um golo do extremo cabo-verdiano Hélio Varela, aos 90+3 minutos, bastou para os algarvios somarem a primeira vitória da pré-época, depois de dois empates e duas derrotas.

O Portimonense, treinado por Sérgio Vieira, alinhou com Vinicius Silvestre, Kelechi, Feliciano, Filipe Relvas, Cláudio, Lucas Ventura, Davis, Seck, Francisco Varela, Rui Gomes e Reymundo.

No Al Nassr, ainda sem Cristiano Ronaldo, que continua a gozar férias após o Europeu, o internacional português Otávio começou no banco e foi opção na segunda parte.

A equipa de Luís Castro, que estagia no Algarve até final do mês, apadrinha a apresentação do FC Porto aos seus adeptos no domingo, pelas 18:30, no Estádio do Dragão.

O Portimonense encerra a primeira jornada da II Liga, no dia 12 de agosto, segunda-feira, às 18:00, com um jogo no reduto do recém-promovido Felgueiras.