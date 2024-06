Aluna da Francisco Franco ganha prémio literário com texto sobre integração

Maria Inês Martins Silva, aluna do 12.º ano da Escola Secundária de Francisco Franco, venceu o concurso literário "Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas" com o texto "Um indiano na Madeira que se apaixona por Camões".

"Hoje", refere no seu texto a jovem finalista de ciência e tecnologias da Francisco Franco, "Portugal é porto de abrigo para centenas de migrantes, muitos indianos como tu, amigo, a nossa terra só pode estender a mão a todos porque acredita que a interculturalidade nos enriquece mais do que nos separa. O que é, afinal, o mundo hoje, se não uma paleta de nacionalidades que se cruzam, partilha nacos de história, respeitam as diferenças e complementam-se na diversidade?".

A inciativa, promovida pelo Gabinete do Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, "tem por objetivo associar os alunos do 9.º ano de escolaridade e do ensino secundário, dos cursos gerais ou profissionalizantes, às comemorações do dia 10 de Junho e destina‑se a premiar os melhores textos individuais, relativos às temáticas evocadas nesta efeméride, escritos por alunos que frequentem qualquer estabelecimento de ensino básico, secundário ou profissional, da rede pública e privada, da Região Autónoma da Madeira", recorda.

Alunos esses que, tradicionalmente, têm lugar de destaque nas celebrações do 10 de Junho no Palácio de São Lourenço, sede do Representante da República na Madeira.