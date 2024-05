Oficina 'Memórias do Jardim' no Museu Henrique e Francisco Franco

O Museu Henrique e Francisco Franco vai promover uma oficina intitulada 'Memórias do Jardim', destinada às escolas do 1º ciclo. A sessão acontece no dia 11 de Julho, às 10 horas, sendo gratuita mas é necessário fazer uma marcação prévia para garantir a vaga.

A oficina é apoiada pela Câmara Municipal do Funchal e começa com a observação das obras de arte expostas no museu, onde as crianças terão a oportunidade de apreciar diferentes formas de expressão artística e aprender sobre a importância da arte na cultura e na história. "Em seguida, os participantes farão uma visita aos jardins do museu. Neste ambiente natural, as crianças serão encorajadas a observar atentamente as flores, as suas cores, formas e fragrâncias", refere nota à imprensa.

"Este momento de introspeção e partilha é fundamental para que as crianças desenvolvam uma maior empatia e conexão com o mundo ao seu redor. Durante a oficina, elas serão incentivadas a compartilhar as suas lembranças e sentimentos, criando um ambiente de troca e valorização das experiências individuais. A atividade será orientada pela Maria João Gouveia, que estará presente para guiar e inspirar os jovens artistas, ajudando-os a transformar as suas ideias e sentimentos em arte", indica.