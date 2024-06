Madeira leva mais de metade do subsídio de mobilidade

República já pagou mais de 600 milhões de euros para apoiar o transporte aéreo nas duas regiões autónomas desde 2015. O actual modelo terá actualização ainda nesta sessão legislativa Nos primeiros 4 meses do ano, o Aeroporto da Madeira registou menos 332 voos, mas mais 30 mil pessoas a viajar. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 6 de Junho.

Outros destaques

Teleférico do Curral com ‘luz verde’ Governo já autorizou a suspensão parcial do PDM de Câmara de Lobos

José Manuel Rodrigues recolhe apoios à direita Presidência da ALM, que hoje é eleita, deverá continuar a ser do líder do CDS Votação mais pacífica para os ‘vices’ XV Governo toma hoje posse

Regiões não devem "mendigar um lugar" Rubina Leal, candidata da AD, refere que é preciso devolver a estabilidade às pessoas e manter a representação social-democrata madeirense na Europa.

E, por fim, Pasta das Comunidades muda para a Quinta Vigia Com a saída de Rui Abreu, conselheiros apontam três características ao futuro titular: estar mais próximo, ser conhecedor e empreendedor.

