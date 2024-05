Alunos da 'Francisco Franco' destacam-se em concursos

Vários alunos da Escola Secundária de Francisco Franco estiveram em destaque nos últimos dias na sequência da participação em vários concursos.

Na fase final do rs4e, que decorreu no Centro de Congressos do Porto Santo, ‘a Francisco Franco’ obteve o primeiro e terceiro lugares neste concursos de ideias que juntou 18 equipas, revela a escola.

A equipa de alunos do 11.º ano, turma 1, do curso de ciência e tecnologias, destacou-se com a Dream App, uma aplicação concebida para alcançar objectivos anuais que promove a interajuda entre os seus utilizadores, acrescenta.

A sustent’Art – tintas para pintura artística, obtidas a partir de desperdício alimentar, projecto apresentado por alunos do 11.º ano, turma 14, do curso de artes visuais, obteve a terceira posição na final da competição". Escola Secundária de Francisco Franco

A professora Susana Ramos coordenou os projectos destas duas equipas.

Já no concurso 'Eu Desenho no Jardim', na modalidade de ensino secundário, Bruna Correia, aluna do 10.º ano, turma 14, do curso de artes visuais, alcançou o primeiro lugar naquela categoria, adianta ainda a escola.

Neste concurso, promovido pela Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, da Câmara Municipal do Funchal, aluna foi supervisionada pela professora de Desenho A, Cátia Freitas.