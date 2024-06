1.ª edição do torneio AVP.Calheta realiza-se entre os dias 8 e 10 de Junho

Entre os dias 8 e 10 de Junho terá lugar, na Praia da Calheta, a 1.ª edição do torneio AVP.Calheta 24 em vôlei de praia nas variantes de duplas masculinas e quadras femininas e masculinas. Este primeiro evento servirá de apronto para o circuito regional que se avizinha.

No sábado, 8 de Junho, será disputado até às 20h00 a fase inicial do torneio de duplas masculinas que permitirá o acesso às meias-finais.

As duplas masculinas são jogadas por 16 pares organizados em duas chaves de dupla-eliminatória de 8 elementos.

Serão disputados 10 jogos em cada grupo para se determinar quem joga as meias-finais e finais no dia 10.

No segundo dia, domingo, será disputado o torneio de quadras femininas e masculinas em séries distintas, com redes apropriadas ao género (2,24m e 2,35m). Todos jogam contra todos em cada grupo, realizando-se as semi-finais após o apuramento e as finais de atribuição de lugares específicos.

Por fim, no último dia, na parte da manhã, está marcada uma sessão de treino aberta a toda a população e utilizadores da praia. Serão, posteriormente, entregues as atribuições dos lugares do 8º ao 5.º classificado.

Pelas 16h30 será tempo das meias-finais do grupo B, posteriormente as meias-finais do grupo A, seguidamente a atribuição do 3.º e 4.º lugar de cada grupo e ao fim do dia as grandes finais da competição.