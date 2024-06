Rafaela, o polvo com nove cérebros

Não me espanta que Rafaela Fernandes tenha sido escolhida para estender mais um tentáculo no Governo Regional. Como escreveu Roberto Ferreira neste Diário há dois dias, “é uma ‘bulldozer’ política que devora dossiers a qualquer hora”. Eu vou mais longe na comparação. Acho que é mais um polvo. E depois de se trabalhar com a secretária regional de Agricultura, Ambiente e Pescas durante alguns meses, a comparação assenta que nem uma luva. Oito tentáculos, dois olhos, três corações. Realmente, para quem a acompanha, é fácil perceber que um motor não é suficiente para aquela máquina de fazer coisas. Coisas. Seja lá o que for. Desde que seja depressa e bem. É um polvo, sim. Porque tem dotes de camuflagem para fugir com facilidade de predadores. E, mais curioso ainda, muda facilmente de forma e tem capacidade de andar no fundo do mar sobre dois tentáculos. Sempre os mesmos dois. Deve ter sido por isso que herdou a pasta. Andar a pé lá por baixo não é para todos.

Se decidir nadar, pode fazê-lo a nadar, ou por propulsão a jacto de água, a que pode juntar tinta para baralhar os tais predadores. Mas não só para isso. A rapidez com que se movimenta é tão enigmática que quando os mais próximos acham que está no gabinete, já tem um tentáculo na outra ponta da ilha e vai dali para o outro lado, resolvendo 31 casos pelo caminho.

Como é que isso é possível?

Porque, tal como o polvo, acho que aquela a quem já chamaram a “supersecretária” tem nove cérebros. Um na cabeça e um em cada tentáculo. Em conjunto, totalizam 500 milhões de neurónios. Confirma-se. Só com aqueles cérebros todos é que uma mulher com aquela idade (não vou dizer, é deselegante) consegue dar conta daquilo tudo.

Voltando aos cérebros, descobri que as células cerebrais do polvo estão espalhadas por todo o corpo, e que este é uma criatura brincalhona e curiosa. Para quem não conhece, posso garantir que tem essas facetas. O humor está presente, mas é inteligente, britânico, a curiosidade é inocente e a cara nº18 que tem quando pergunta o que quer, como quem não quer nada, faz qualquer um dar o código do Multibanco.

Os polvos têm sangue azul-esverdeado por causa do cobre que bombeia os seus três corações (já estou a ver a fila de gente fina a correr aos escapes dos carros para os comer e ficar com sangue azul nas veias).

Já agora, só para terminar, os ditos não têm esqueleto ou concha para os proteger e por isso o seu corpo assume a forma que quiser, atravessando buracos do tamanho dos seus próprios olhos. Nunca se sabe é onde vai sair.