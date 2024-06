Nova edição do 'Naval Talks' para alertar contra o AVC

É já esta quinta-feira que decorre mais uma edição do evento 'Naval Talks'. Desta feita o tema será 'Cérebro em movimento: manter-se alerta contra o AVC', que tem início marcado para as 19 horas, sendo moderado por Raquel Gonçalves e contando com a participação de especialistas da área da saúde.

Os oradores convidados são Tiago Esteves Freitas, Assistente Hospitalar em Medicina Interna e Embaixador regional para o Dia Nacional e Mundial do AVC da SPAVC; Sónia Vasconcelos, enfermeira especialista em pessoa em situação crítica; Hugo Dória, Médico Neurorradiologista; André Vieira, Médico Fisiatra; e Joana Câmara, Psicóloga e Doutoranda em Neuropsicologia.

A entrada neste evento é livre e o Tecnoparque oferece estacionamento gratuito por 2 horas (tarifa normal), facilitando o acesso ao evento.