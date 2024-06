Condutor que atropelou homem mortalmente foi parar ao hospital

O condutor do carro que esta tarde atropelou um homem mortalmente na via rápida, na zona do Aeroporto, em Santa Cruz, ficou em estado de choque devido ao acidente e teve de ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O jovem, de 21 anos, foi transportado para o Serviço de Urgência numa ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.