França e Espanha, dois dos favoritos, com testes fáceis de preparação

Dois dos favoritos à conquista do Euro2024 de futebol, França e Espanha, e um dos candidatos, Bélgica, venceram hoje com facilidade adversários modestos na preparação para a fase final, que se inicia em 14 de junho na Alemanha.

A atual vice-campeã do mundo e campeã em 2018 recebeu o Luxemburgo, em Metz, e venceu tranquilamente por 3-0, sem forçar muito o ritmo, com golos de Randal Kolo Muani, Jonathan Clauss e Bradley Barcola, aos 43, 70 e 85 minutos, respetivamente.

Com tantas opções para o ataque, Didier Deschamps teve que colocar Antoine Griezmann numa posição mais recuada para poder conciliar três atacantes como Kylian Mbappe, que fez a assistência para o primeiro golo, Thuram e Kolo Muani.

A França integra o grupo D do Euro2024, juntamente com a Polónia, a Áustria e os Países Baixos, com a curiosidade de a seleção neerlandesa ter garantido o apuramento, como segunda classificada, no mesmo grupo da seleção gaulesa na fase de qualificação.

Por seu lado, a Espanha, outra das favoritas, goleou Andorra por 5-0, também em registo de treino, com um golo de Ayoze Perez a abrir o marcador, aos 24 minutos, um 'hat-trick' do médio da Real Sociedad Mikel Oyarzabal, aos 53, 66 e 73, e outro do avançado do FC Barcelona Ferran Torres, que foi titular, aos 81.

A Espanha vai disputar a fase final integrada no Grupo B, juntamente com Itália, Croácia e Albânia.

A Bélgica sentiu mais dificuldades para levar de vencida a seleção de Montenegro, em Bruxelas, por 2-0, mas o segundo golo surgiu apenas em período de compensações, aos 90+3 minutos, pelo avançado dos ingleses do Arsenal, Leandro Trossard, na execução de um penálti.

O golo que abriu o caminho para o triunfo foi marcado pelo médio ofensivo do Manchester City, Kevin De Bruyne, um dos candidatos a melhor jogador do Europeu, aos 44 minutos.

A Bélgica está inserida no grupo E do Euro2024, tendo como adversários a Roménia, a Eslováquia, que hoje goleou na receção a San Marino, e a Ucrânia.

A seleção eslovaca, que vinha de um empate a um golo na Noruega e de uma derrota caseira frente à Áustria, por 2-0, disputados no final de março, não sentiu dificuldade alguma em golear por 4-0 a seleção menos cotada do 'ranking' da FIFA.

Entretanto, a Noruega, que não se qualificou para a fase final, recebeu e venceu o Kosovo, por 3-0, graças a um 'hat-trick' do avançado do Manchester City, Erling Haaland.

Finalmente, a Dinamarca venceu, em Copenhaga, a Suécia, uma das grandes ausentes da fase final, por 2-1, com golos do médio Pierre-Emile Hojberg, do Tottenham, aos dois minutos, e do médio Christian Eriksen, do Manchester United, aos 86, com uma assistência do médio do Sporting, Morten Hjulmand.

O golo da Suécia, que não pôde contar com o avançado 'leonino' Viktor Gyökeres, que foi operado ao joelho, foi marcado aos nove minutos, pelo avançado Alexander Isak, dos ingleses do Newcastle.

A Dinamarca estará presente no grupo C da fase final do Euro2024, juntamente com a Inglaterra, a Eslovénia e a Sérvia.