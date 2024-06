Conheça os jovens do projecto ‘Sair do Rochedo’

Na rubrica 'Lista de Espera' da edição impressa de 31 de Maio do DIÁRIO, demos-lhe a conhecer o projecto ‘Sair do Rochedo’, desenvolvido pelos estudantes da Escola Secundária Francisco Franco Tomás Silva, Alexandre Lourenço, Rodrigo Neves, Juan Mendes e João Oliveira.

22 crianças à espera de um lar Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Os jovens conseguiram ficar no ‘top 3’ nacional do projecto ‘Road Trip Gap Year powered by TAP Air Portugal’ – a maior competição de viagens em Portugal – que decorreu entre Outubro de 2023 e Maio de 2024 e envolveu 30 escolas secundárias distribuídas por seis regiões portuguesas, com o propósito de inspirar e capacitar os estudantes a aspirarem a mais, a saírem da sua zona de conforto e a explorarem novas oportunidades.

Embora tenham alcançado o terceiro lugar no concurso, só ao vencedor cabe o prémio monetário, pelo que projecto madeirense precisa de financiamento para tornar real o sonho destes jovens. 6.300 euros é quanto necessitam para realizar viagem à Eslovénia.

Vai ser aquela viagem com os amigos que vamos contar aos nossos filhos. Uma recordação para levarmos para a vida

Para ficar a conhecer melhor o grupo deixamos-lhe apresentação em vídeo do projecto (que sofreu algumas adaptações no decorrer do concurso, nomeadamente quando ao destino).

“Nós demorámos mais ou menos um mês a fazer o vídeo, desde desenhar e planear tudo, decidir onde é que íamos gravar, o que é que precisávamos e como é que íamos fazê-lo (…). Fomos à casa da avó do João, fomos à escalada, gravámos no campo de basquetebol, no Miradouro do Pico dos Barcelos, fomos à casa do Tomás à noite e ao Aeroporto. Planeámos isso tudo, depois tivemos de fazer as gravações, repetir ‘takes’, começar a rir e não conseguir gravar”.

Quem deseje contribuir para este projecto, pode contactar o grupo através do telefone (961 544 727) ou via e-mail ([email protected]).