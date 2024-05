Alunos de Sociologia da Francisco Franco visitaram Barcelona

A turma 21 do 12.º ano da Escola Secundária de Francisco Franco, acompanhada pelas professoras Anabela Costa e Anabela Machado das respetivas disciplinas de Geografia C e Sociologia, realizou uma visita de estudo a Barcelona com o apoio de várias empresas locais.

De acordo com nota da escola, "a abordagem dos temas referentes à 'globalização' e 'cidades globais', assim como temáticas inerentes à disciplina de Sociologia, inspiraram os alunos em trabalhos de projeto, tendo sido eleito o referente a Barcelona. O seu rico património cultural e o seu dinamismo económico e social foram comprovados pelos alunos numa viagem curta, mas riquíssima em interação, conhecimento e crescimento pessoal", realça.

"A visita foi possível graças às seguintes empresas e instituições", enuncia. "O Grupo Porto Bay, que desde o início se prontificou com uma ajuda monetária; o Grupo Pestana, que possibilitou o alojamento dos alunos no seu hotel Arena, de 4 estrelas, em Barcelona; a Escola Secundária de Francisco Franco e respetivo clube desportivo, cujo apoio logístico e processual foi determinante para o sucesso da deslocação; e, ainda, a Pastelaria Confeitaria, Pastelaria Maggui, supermercado Amanhecer, Clínica Dentária Roveri, Casa dos Vinhos Madeira Henriques e Henriques e a muitos particulares (professores e familiares dos alunos) que disponibilizaram bens diversos para a angariação de fundos".