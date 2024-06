21 alunos apurados para a Fase Final do Concurso 'Prémio Atlântico Júnior'

Um grupo de 20 formandos do Instituto para a Qualificação e um aluno da Escola Secundária de Francisco Franco ficaram apurados para a Fase Final do Concurso 'Prémio Atlântico Júnior', promovido pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e a Ciência Viva (FLAD), que se realizará no próximo dia 8 de Junho, no Pavilhão do Conhecimento, Centro de Ciência Viva, em Lisboa.

Deste modo, três equipas dos cursos profissionais da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes e uma equipa dos cursos de aprendizagem do Centro de Formação Profissional da Madeira, acompanhados por três docentes, irão representar a Região na terceira edição deste concurso, através da realização de uma intervenção pública de 10 minutos, uma demonstração prática do protótipo, maquete ou produto produzido e uma apresentação de um poster do projecto, indica nota à imprensa.

Este concurso visa promover nos mais jovens o gosto pela tecnologia, numa perspectiva de trabalho em equipa e de aprender fazendo, dando visibilidade ao seu papel na compreensão do Atlântico e à sua importância para a sustentabilidade do planeta e para as comunidades que o rodeiam, acrescenta.

A participação nesta final só foi possível devido ao apoio da Direcção Regional de Juventude, uma vez que assegurou as despesas das viagens dos participantes, através da candidatura efetuada ao Programa Provas Dadas.

Os participantes deste concurso estão a frequentar cursos cofinanciados pelo Programa Madeira 2030, através do Fundo Social Europeu.