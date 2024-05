Escola Secundária Francisco Franco recebe torneio desportivo 'Liga FF'

A Associação de Estudantes Francisco Franco revela que decorrerá o torneio desportivo 'Liga FF', nos dias 31 de Maio e 3 de Junho, na Escola Secundária Francisco Franco.

O torneio decorrerá na parte da manhã, entre as 9h00 e as 12h00. As equipas possuem entre 5 a 8 elementos.

Os prémios serão uma t-shirt à escolha na Shirts 4you Madeira para o melhor jogador, dois bilhetes para uma viagem de catamaran patrocinados pela VMT Madeira e oito vouchers com 3 entradas para o acesso às praias da FrenteMarFunchal para os primeiros classificados.