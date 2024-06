Chuva forte coloca a Madeira e Porto Santo sob aviso amarelo na próxima quinta-feira

Na próxima quinta-feira, as ilhas da Madeira e do Porto Santo vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte apontada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A informação divulgada, esta tarde, pelo IPMA dá conta de que é esperada precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

Na ilha da Madeira - costa Norte, costa Sul e regiões montanhosas - o aviso vigora entre as 12 e as 21 horas de 6 de Junho.

Já no Porto Santo, o período de maior precipitação deverá ocorrer entre as 15 e as 21 horas de quinta-feira.