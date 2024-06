Miguel Castro nega veracidade do documento com assinaturas dos deputados do Chega

O presidente do Chega Madeira, Miguel Castro, nega a veracidade do documento que circula, desde ontem, em grupos de WhatsApp, com a assinatura de três deputados do Chega-Madeira.

O documento, com a data de 31 de Maio de 2024, dá conta que três deputados do Chega-Madeira indicam o nome de José Manuel Rodrigues como presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, na XIV Legislatura, que toma posse esta quinta-feira, 6 de Junho.

"Não é verdadeiro. Eu gostaria muito de saber quem andou a colocar isso nas redes sociais", afirma o líder de extrema-direita ao DIÁRIO, referindo que vai "depois saber o que é".

Diz, ainda, que nunca teve conhecimento deste documento.

Nunca vi isso na minha vida, não sei o que é isso. Ainda não vi, só me mandaram uma foto e tenho de ver depois o documento para ver se realmente é forjado, se é montagem. Não sei bem, mas isto não é verdadeiro". Miguel Castro.

Conclui manifestando que "amanhã logo se verá".

Veja o documento