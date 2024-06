Um homem cuja idade não foi possível apurar morreu há instantes na via rápida, no sentido Santa Cruz-Funchal, na zona do Aeroporto da Madeira.

Segundo o DIÁRIO apurou, o homem ia a pé e foi atropelado por uma viatura que estava a passar.

A Polícia de Segurança Pública já se encontra no local.

O trânsito já chega á Água de Pena.