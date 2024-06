XV Governo Regional da Madeira toma hoje posse

A cerimónia de toma de posse do XV Governo Regional da Madeira terá lugar esta quinta-feira, 6 de Junho, às 16 horas, no Salão Nobre a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM). A mesma será presidida pelo representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto.

Miguel Albuquerque volta a apresentar a equipa que o acompanha desde Setembro passado, contudo com algumas alterações, conferindo um maior peso aos secretários Eduardo Jesus e Rafaela Fernandes.

Jorge Carvalho continuará com a pasta da Educação, Desporto, na Saúde e Protecção Civil continuará Pedro Ramos, Rogério Gouveia mantém-se como secretário das Finanças, Equipamentos e Infraestruturas mantêm-se na responsabilidade de Pedro Fino, Inclusão e Juventude com Ana Sousa e, como referido, Eduardo Jesus junta às pastas de Turismo e Cultura, também, a da Economia, por seu turno Rafael Fernandes assume as pastas da Agricultura, Pescas e Ambiente.

Apesar deste ser o XV Governo Regional, terá início a XVI Legislatura, já que a primeira teve dois executivos. O arranque da nova Legislatura terá lugar hoje, com a posse e instalação da Assembleia Legislativa da Madeira, às 10 horas.

A reunião será presidida por José Manuel Rodrigues, na qualidade de presidente da legislatura anterior.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h15 – ACIF promove a iniciativa ‘Jam Criativo - Desafios e Oportunidades para a Economia Azul’, no âmbito do projecto ATLIC – Atlantic Innoblue, no Colégio dos Jesuítas, Universidade da Madeira;

9h30 - Reunião da Câmara Municipal do Funchal;

11h00 - A exposição itinerante ‘Jazz em Caminhos’, dedicada à história do jazz na Madeira será inaugurada hoje nos Paços do Concelho;

12h00 - Sessão de Tomada de Posse da Mesa das Indústrias Alimentares da ACIF-CCIM;

15h00- Apresentação da equipa técnica do Madeira Andebol SAD;

18h00- Inauguração da exposição 'Ukiyo-e: a beleza e cor do efémero', no Centro Cultural e de Investigações - Galeria B;

18h00 - O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s (MFM-AV) inaugura mostra 'As Portas da Macaronésia' com a apresentação do catálogo da exposição.

19h00 - Decorre hoje mais uma edição do evento 'Naval Talks', subordinado ao tema 'Cérebro em movimento: manter-se alerta contra o AVC', na Quinta Calaça;

19h30 - Exibição do Filme 'Mãe- Mère' no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Campeonato de Portugal de Juvenis e Infantis de vela, no Centro Náutico de São Lázaro

Agenda política

9h00 - Rogério Gouveia, preside à Sessão de Abertura do Comité Director e Comité de Acompanhamento do Programa Comunitário INTERREG MAC, no Pestana Casino Park Hotel;

11h00 - Iniciativa política da CDU junto ao centro comercial Plaza;

15h00 - Chega-M realiza uma visita à ADRAMA

16h00 - Iniciativa política do PTP junto às finanças do Funchal;

18h30 - Iniciativa da AD junto à sede do PSD em Santa Maria Maior.

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 06 de junho, Dia da Língua Russa:

1755 - É assinada pelo rei D. José e por Sebastião José de Carvalho e Melo (Marquês de Pombal), em Lisboa, a lei que restitui a liberdade de suas pessoas, bens e comércio aos índios do Grão-Pará e Maranhão.

1903 - Nasce o compositor Aram Khachaturian, na Geórgia.

1922 - FC Porto e Sporting (campeões do Porto e de Lisboa) começam a disputar o primeiro Campeonato de Portugal.

1944 - II Guerra Mundial. Dia D. As forças aliadas desembarcam nas praias da Normandia, França.

1968 - Morre, com 42 anos, o senador norte-americano Robert F. Kennedy, um dia depois de alvejado por Sirhan Bishara Sirhan.

1985 - O jornal alemão federal Die Welt noticia a morte do criminoso nazi Josef Mengele Mengele, no Brasil. Autoridades do país exumam um cadáver, mais tarde identificado como o responsável direto pelos testes clínicos no campo de extermínio de Auschwitz e pela morte de meio milhão de pessoas.

2013 - O Governo aprova em Conselho de Ministros duas propostas de lei que definem o alargamento do horário de trabalho de 35 para 40 horas semanais e a mobilidade especial.

2015 - O Futebol Benfica conquista a Taça de Portugal de futebol feminino pela primeira vez, ao derrotar na final o Albergaria, por 1-0, após prolongamento, em jogo disputado no Estádio Nacional, em Oeiras.

2021 - O VIII Congresso do PAN elege a nova Comissão Política Nacional, órgão máximo entre congressos, e Inês Sousa Real, que encabeça a lista, como nova porta-voz.

2023 - O grupo suíço Ringier Sports Media Group e a Vicontrol SGPS, S.A., anunciam que chegaram a acordo para a compra do jornal desportivo A Bola (jornal, digital e televisão) e da revista AutoFoco.

Pensamento do dia

A solidão mostra o original, a beleza ousada e surpreendente. E também mostra o avesso, o desproporcionado, o absurdo e o ilícito". Thomas Mann (1875-1955), escritor alemão, Prémio Nobel da Literatura.

Este é o centésimo quinquagésimo oitavo dia do ano. Faltam 208 dias para o termo de 2024.