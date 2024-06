Precipitação por vezes forte e trovoada para esta quinta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) coloca a Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo esta quinta-feira, 6 de Junho, para precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

Na costa Norte, Sul e regiões montanhosas da Madeira o aviso vai vigorar entre as 12 e as 21 horas, já no Porto Santo será entre as 15 e as 21 horas.

O céu vai estar geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, em especial a partir da tarde, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

O vento soprará de fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sudoeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) a partir da tarde, em especial nas terras altas.

No Funchal o estado do tempo não será muito diferente, com o céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, em especial a partir da tarde, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada.



O vento estará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sudoeste.

No que diz respeito ao estado do mar, as ondas serão de noroeste com 1 metro e na Costa Sul de sudoeste com 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 21/22ºC.