Atlântico Padel Tour já faz a 'festa' no Porto Santo

Uma vez mais o Porto Santo volta a integrar a festa do Atlântico Padel Tour, inédito circuito de padel social que vai já na sua terceira edição, numa organização conjunta do DIÁRIO e Padel Nuestro Madeira, tendo com o patrocinador principal a empresa ‘An Island Apart’.

Entre hoje e segunda-feira os courts do Complexo de Ténis do Porto Santo, recebem a quarta etapa da edição de 2024 e conta com um total de mais de uma centena de atletas, madeirenses e porto-santenses, distribuídos por cinco categorias (nível 1, 2, 3, 4 e 4 feminino).

As emoções e convívio prolongam-se por mais dois dias, com as grandes finais a estarem agendadas para a tarde desta segunda-feira.

Deixamos aqui algumas fotos que marcam o arranque desta etapa, que tem a particularidade de ter estreia absoluta no remodelado Complexo de Ténis do Porto Santo.