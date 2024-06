Alguns dos turistas que visitam a Madeira têm dormido em viaturas rent-a-car?

Os comportamentos por parte de alguns turistas que têm visitado a ilha da Madeira, nomeadamente no que diz respeito ao estacionamento abusivo no Pico do Areeiro, têm sido alvo de críticas.

Há quem chegue a afirmar que os madeirenses estão a ser prejudicados com esta situação, acusando as entidades rent-a-car de querer alugar carros sem se preocupar com o que é feito com eles. “Muitos turistas alugam carros e dormem nos mesmos”, pode ler-se num comentário feito a uma notícia publica pelo DIÁRIO. Mas será isto verdade?

Tal como o DIÁRIO já deu conta, alguns carros de aluguer foram vistos em tempos com roupa a secar, o que dava a ideia de que os turistas pernoitavam nas viaturas.

Também o JM já noticiou que este é um retrato que dá uma “má imagem ao destino”. “Pernoitam perto de zonas turísticas e parques de estacionamento. Profissionais alertam para um novo turismo selvagem, sem regras e sem fiscalizações”, noticiou o JM.

Ao DIÁRIO, uma guia turística local confirmou que vários turistas têm sido vistos a pernoitar em viaturas rent-a-car e que, essencialmente deste a altura do covid-19, “há um descontrolo total desta situação”.

“Ainda há dias fomos à Ponta de São Lourenço, ao Miradouro da Ponta do Rosto, e vimos os estrangeiros com a bagageira do carro aberta. Parecia quem tinha deixado o vestuário aberto, com tudo espalhado e é claro que estavam a dormir ali. Já aconteceu também vermos turistas a tomar banho com uma garrafa de água na Baía d’Abra, onde se inicia a caminhada”, contou.

A guia acrescentou ainda que recentemente chegou ao Ribeiro Frio com um grupo e viu turistas na casa-de-banho a lavar os dentes logo pela manhã, provavelmente depois de terem dormindo na viatura. Também no Pico do Areeiro alguns estrangeiros foram vistos com uma pequena tenda e a tomar banho de garrafa de água junto carro de aluguer, o que considera “lamentável”.

“Sobretudo no último ano começámos a ver um turismo muito mais jovem e sem regras. Penso que são estes voos mais baratos que nos trazem este tipo de turismo que não gasta praticamente nada, mas a verdade é que as empresas rent-a-car nem querem saber se dormem nos carros ou não. Prova disso é que no outro dia eu liguei para a rent-a-car a dizer que havia uma viatura deles mal-estacionada que impedia a passagem dos autocarros e disseram que nada podiam fazer”, referiu, defendendo que deve partir das empresas rent-a-car informar os turistas das regras quando alugam o carro.

A guia diz ainda que há muitos particulares a alugar carros a turistas e acredita que o problema só ficará resolvido quando houver uma maior fiscalização.