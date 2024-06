Portugal enfrenta Eslovénia no primeiro 'mata-mata' e deve voltar aos quatro defesas

A seleção portuguesa de futebol vai enfrentar a Eslovénia nos 'oitavos' do Euro2024, num jogo sem qualquer margem erro e no qual se espera que o selecionador apresente um 'onze' perto daquele que bateu a Turquia, com quatro defesas.

Portugal terminou o Grupo F no primeiro lugar, depois de vencer a República Checa (2-1) e a Turquia (3-0) e de ser derrotado pela Geórgia (2-0), tendo agora pela frente o terceiro classificado do Grupo C, que terminou a fase de grupos com três empates, frente a Inglaterra, Dinamarca e Sérvia.

Os eslovenos acabaram com os mesmos três pontos da Dinamarca e o mesmo número de golos marcados e sofridos (2-2). No recurso aos cartões amarelos, as duas seleções também tinham seis dentro do campo, acabando por ser uma admoestação a um elemento da estrutura eslovena a decidir a favor dos dinamarqueses, que acabaram em segundo, com a Eslovénia em terceiro no Grupo C.

Depois de ter apresentado um 'onze' frente à Geórgia com oito alterações em relação ao que tinha batido a seleção turca, Roberto Martínez vai recuperar os habituais titulares e deve voltar a apostar numa defesa a quatro, após ter utilizado em dois jogos (República Checa e Turquia) um esquema de três centrais.

Assim, Diogo Costa vai continuar na baliza, com o centro da defesa entregue a Rúben Dias e Pepe, com João Cancelo e Nuno Mendes nas laterais, enquanto na posição de médio defensivo deve estar João Palhinha.

Mais à frente no meio-campo, Vitinha e Bruno Fernandes devem reassumir os lugares, enquanto nas alas devem estar Bernardo Silva, na direita, e Rafael Leão, na esquerda, que falhou o último jogo devido a castigo.

Na frente de ataque vai estar o capitão Cristiano Ronaldo, que ainda procura o primeiro golo na competição.

A formação das 'quinas' vai enfrentar uma Eslovénia que tem como principal referência o guarda-redes Jan Oblak, atualmente no Atlético de Madrid mas que já jogou em Portugal, ao serviço do Benfica, contando ainda com passagens por outros clubes lusos por empréstimo dos 'encarnados', caso do Rio Ave.

Na frente de ataque está outro jogador bem conhecido dos adeptos lusos, o avançado Andraz Sporar, que alinha no Panathinaikos, mas que já jogou no Sporting e no Sporting de Braga, tendo habitualmente a companhia de Benjamin Sesko, dianteiro do Leipzig.

No Euro2020, disputado em 2021 devido à pandemia de covid-19, Portugal 'caiu' nos oitavos de final frente à Bélgica (1-0), então treinada por Roberto Martínez, na edição em que defendia o título conquistado em França, no Euro2016, batendo na final a França, com um golo de Éder no prolongamento.

O jogo entre Portugal e Eslovénia está agendado para segunda-feira, em Frankfurt, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), numa partida que será dirigida pelo italiano Daniele Orsato.