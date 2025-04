Ida de turistas às urgências sobe 58% é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Encargos com tratamento de portadores de Cartão Europeu de Doença ultrapassou, no ano passado, os 1,2 milhões de euros.

“Não fazem mal a ninguém”. Comunidade muçulmana, em crescimento na Região, procura nova casa. Dois partidos pedem maior controlo sobre aquela população. Em Santo Amaro, onde usam um espaço como mesquita, os moradores garantem que são “pacíficos e educados”.

Marítimo marca passo. Partida frente ao Leixões terminou empatada 1-1. Nacional - Estrela da Amadora agendado para as 15h30 adiado para as 18h00

FrenteMar alcança melhor resultado de sempre.

Aeroporto com mais 225 frequências em Abril bate novo recorde.

