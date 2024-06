Rui Veloso já em palco no 'Santa Faz'

Rui Veloso já actua no palco principal das Festas do Concelho de Santa Cruz - Santa Faz 2024, na Praça Padre Patrocínio Alves.

E foi com casa cheia que o músico português, com mais de quatro décadas de carreira, foi recebido para um serão musical que se adivinha memorável.

A edição de 2024 das Festas do Concelho de Santa Cruz arrancou na passada sexta-feira, 21 de Junho, e termina hoje, pelas 16 horas, com a sessão solene Comemorativa do 509.º aniversário do concelho.

Ao longo de cinco dias passaram por este ‘Santa Faz’ cerca de 500 artistas, numa aposta culturas ecléctica e diversifica por parte do município.