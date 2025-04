Feira do Livro do Funchal encerra com espectáculo multidisciplinar 'Camões e Tanto mar'

A 51.ª edição da Feira do Livro do Funchal termina hoje com o espectáculo multidisciplinar 'Camões e Tanto mar', às 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

O elenco do espectáculo é composto por actores, músicos, compositores, cantores e bailarinos, como António Plácido, Paulo Gouveia, Marta Faria, Miguel Apolinário, Ricardo Dias, Slobodan Sarcevic, Tiago Sena e Luís Daio.

O espectáculo é uma produção da Câmara Municipal do Funchal, sendo possível adquirir os bilhetes on-line ou através da bilheteira física. Têm um custo de 11 euros.

Mas há mais neste domingo:



08h30: XII Trail Ludens Machico - Santo da Serra;

09h15: Cerimónia de abertura do Dia Mundial da Actividade Física, com a presença do director regional de Desporto, David Gomes, na Praça do Povo;

10h00/13h00: A Câmara Municipal do Funchal, através da sua Divisão de Desporto, comemora o Dia Mundial da Actividade Física, no Parque Urbano da Nazaré;

11h00: Festival de Robótica, no Madeira Tecnopolo;

16h00: AD Camacha - União de Lamas, no Estádio da Camacha;

18h00: Nacional - Estrela da Amadora, no Estádio da Madeira.

Principais acontecimentos registados no dia 6 de abril, Dia Mundial da Atividade Física, Dia Internacional da Luta de Almofadas, Dia do Gato no Hermitage, Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz e Dia Mundial do Ténis de Mesa:

1384 - Trava-se a Batalha dos Atoleiros com Espanha, no âmbito da guerra pela independência portuguesa.

1385 - João I, Mestre de Avis, é aclamado rei de Portugal nas Cortes de Coimbra.

1528 -- Morre, com 56 anos, o pintor e gravador renascentista alemão Albrecht Dürer, amigo do humanista português Damião de Góis.

1814 - Luís XVIII sobe ao trono, restaurando a monarquia francesa.

1835 - É criado por decreto o Conselho Geral de Beneficência.

1838 -- Morre, com 74 anos, José Bonifácio de Andrade e Silva, um dos heróis da independência do Brasil.

1897 - O Sultão de Zanzibar, Hamude ibne Maomé Abuçaíde, decreta a abolição da escravatura.

1909 - O almirante norte-americano Robert Peary e o explorador Mathew Henson são as primeiras pessoas a atingirem o Pólo Norte.

1917 -- Grande Guerra 1914-1918. O Congresso norte-americano declara guerra à Alemanha.

1941 - II Guerra Mundial. Tropas alemãs invadem a Grécia e a Jugoslávia. É ordenada a deportação de mais de 150 mil judeus, residentes nos dois países.

1944 -- II Guerra Mundial. Holocausto. As forças SS de Adolf Hitler na França ocupada fazem um "raid" nas principais cidades, para a captura de crianças judias. Serão deportadas.

1945 -- É lançado o jornal Mundo Desportivo.

1961 -- Crise Estudantil. Começa a greve na Universidade de Lisboa, após nova proibição do Dia do Estudante. Entre os líderes associativos destaca-se o aluno de Direito Jorge Sampaio.

1962 - Portugal assina, em Genebra, o Protocolo de adesão ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio, GATT, que irá dar origem à Organização Mundial do Comércio.

1968 - Começa a chamada Primavera de Praga, na Checoslováquia.

1971 -- Morre, aos 88 anos, o compositor russo Igor Fyodorovich Stravinsky, autor de "Sagração da Primavera", "Pássaro de Fogo" e "Petroushka", "Anon". Foi homenageado com a Medalha de Ouro da Royal Philharmonic Society em 1954 e o Prémio Wihuri Sibelius em 1963.

1972 - O Egito corta relações com a Jordânia pela proposta do rei Hussein de criar um novo Estado palestiniano.

1983 -- Depois de completa a constituição do Tribunal Constitucional tomam posse os juízes e são eleitos o presidente e o vice-presidente.

1984 - Challenger. Primeira reparação de um satélite no espaço.

1991 - O Iraque aceita a resolução 687 do dia 3 da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o cessar-fogo no Golfo, que retira ao país a capacidade de agressão.

1992 -- Morre, com 72 anos, o bioquímico e escritor norte-americano nascido na Rússia Isaac Asimov, mestre da ficção científica, autor de "Nightfall" (1941), The Caves of Steel (1954) e "The Ugly Little Boy" (1958), título original "Lastborn".

- A moeda portuguesa entra no mecanismo das taxas de câmbio do Sistema Monetário Europeu.

- Início da guerra da Bósnia. O Ocidente reconhece a independência da República da Jugoslávia e atiradores sérvios abrem fogo sobre uma manifestação pela paz em Sarajevo, o que marca o início do cerco à capital que irá durar 43 meses.

1994 - O avião presidencial ruandês, em que viajavam os presidentes do Ruanda e do Burundi, é abatido no regresso da Tanzânia, onde tinham decorrido negociações de paz com os rebeldes da Frente Patriótica Ruandesa (FPR, de maioria tutsi), o que desencadeia o genocídio de cerca de 800 mil pessoas de etnia tutsi.

Morre, aos 57 anos o Presidente do Ruanda, Juvenal Habyarimana.

Morre, com 39 anos, o Presidente do Burundi, Cyprien Ntaryamira.

1999 - Começa a cimeira de Rambouillet, França, para a paz na província albanesa da Jugoslávia.

2000 -- Morre, aos 94 anos, o empresário português Manuel Cordo Boullosa.

- O Conselho de Ministros aprova uma proposta de lei a enviar ao Parlamento que reorganiza a investigação criminal que prevê aumentar a eficácia e celeridade no combate ao crime, contempla a especialização da PJ na investigação da criminalidade mais complexa e que por isso deve estar a cargo de uma polícia científica e competências investigação criminal da GNR e PSP para a criminalidade cuja investigação requer uma eficácia de proximidade.

2001 -- Termina, no Tribunal da Boa-Hora, em Lisboa, o julgamento das FP 25, com a absolvição dos quase 70 réus e a condenação de apenas quatro, dos chamados "arrependidos".

2002 -- O Presidente da República, Jorge Sampaio, dá posse ao XV Governo Constitucional, formado pela coligação PSD-CDS/PP, liderado pelo social-democrata José Manuel Durão Barroso.

2003 - O Conselho de Ministros aprova um pacote de reforma da tributação do património, que inclui o fim do imposto sobre sucessões e doações, para os herdeiros legítimos, e a substituição da SISA e da Contribuição Autárquica por impostos com taxas mais reduzidas.

2004 - Combates entre as forças da coligação e milícias xiitas, no Iraque, fazem 126 mortos. A milícia de Moqtada al-Sadr domina Najaf, a capital xiita.

2005 -- Morre, aos 81 anos, o príncipe Rainier III do Mónaco. Sucede-lhe o filho Alberto.

2007 - O Grupo de Peritos Intergovernamental sobre a Mudança Climática (Giec), reunido em Bruxelas, Bélgica, alerta que cerca de 20 a 30 por cento das espécies vegetais e animais correm o risco de desaparecer se o aumento da temperatura mundial passar de 1,5 para 2,5 graus centígrados.

- A judoca Telma Monteiro revalida o título de campeã europeia da modalidade, em Belgrado, Sérvia.

- Morre, aos 90 anos, o realizar italiano Luigi Comencini, um dos criadores da chamada comédia italiana, Urso de Prata no Festival de Berlim com "Pão, Amor e Fantasia" (1953).

2008 - O Presidente do Montenegro, Filip Vujanovic, é reeleito com 52,8% dos votos nas primeiras eleições presidenciais montenegrinas, desde que a ex-República jugoslava se separou da Sérvia.

- O partido no poder no Zimbabwe rejeita a proposta da oposição para formar um governo de união nacional e pede à Comissão Eleitoral uma recontagem dos boletins de voto das Presidenciais de 29 de março.

2009 -- Um sismo de magnitude 6,7 na escala de Richter na região de Abruzzo, sob a cidade de Áquila, no centro de Itália, causa perto de três centenas de mortos, cerca de 1.500 feridos e mais de 58.000 desalojados.

2010 - Fortes chuvas e intempéries no Rio de Janeiro, Brasil, levam à declaração do estado de calamidade pública.

- Morre, com 70 anos, o ator britânico Corin Redgrave, irmão das atrizes Vanessa e Lynn Redgrave.

- Morre, aos 94 anos, a cantora cubana Graciela Pérez Grillo, conhecida como a primeira-dama do jazz latino.

2011 -- O ministro das Finanças Fernando Teixeira dos Santos entende que Portugal tem de pedir ajuda imediata. Em resposta por escrito a perguntas colocadas pelo Jornal de Negócios, afirma que "é necessário recorrer aos mecanismos de financiamento disponíveis no quadro europeu".

- O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia ao país, ao início da noite, que Portugal dirigiu à Comissão Europeia um pedido de assistência financeira por forma a garantir as condições de financiamento do nosso país, ao nosso sistema financeiro e à nossa economia, juntando-se à Irlanda e à Grécia.

- Pela primeira vez em meio século de carreira, Bob Dylan atua em Pequim, na China.

2012 -- Rebeldes tuaregues do Movimento Nacional de Libertação de Azawad proclamam "a independência do Azawad", região do norte do Mali, numa declaração no seu sítio de internet e através de um porta-voz à estação France 24.

- Morre, aos 78 anos, o Presidente do Malaui, Bingu wa Mutharika.

2013 - A Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Clubes de Futebol aprova, na generalidade, a proposta de alargamento do campeonato principal para 18 clubes, de forma a poder acolher o Boavista em 2013/2014.

- Morre, aos 77 anos, Luís Andrade, antigo diretor de programas da RTP, realizou programas como "Zip-Zip" ou a "Visita da Cornélia".

2014 -- Morre, com 50 anos, o professor e empresário Manuel Forjaz, antigo dirigente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) e administrador do jornal A Capital.

- Morre Guilherme George Conceição e Silva, comandante que chefiou a comissão de extinção da PIDE/DGS, Polícia Internacional e de Defesa do Estado, e fez parte dos governos de Vasco Gonçalves.

- Morre, com 93 anos, o ator norte-americano Mickey Rooney, participou em filmes como, "Babes in Arms" (1939), "The Human Comedy" (1943), "The Bold and the Brave" (1956) e "The Black Stallion" (1979).

2016 -- Morre, com 79 anos, Jaime Gonçalves, arcebispo emérito da Beira e foi o mediador da Igreja Católica moçambicana e do Vaticano no Acordo Geral de Paz, assinado a 04 de outubro de 1992, em Roma, e que encerrou 16 anos de guerra civil entre o Governo da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).

2018 - A antiga Presidente sul-coreana, Park Geun-hye, é condenada a 24 anos de prisão, no âmbito do processo de corrupção que levou ao seu afastamento em 2017.

- Morre, aos 85 anos, Acácio Pereira Magro, foi ministro dos Assuntos Sociais no III Governo Constitucional, de Alfredo Nobre da Costa (1978), no IV Governo, de Mota Pinto (1978-1979), e de Maria de Lourdes Pintassilgo, onde ocupou a pasta do Comércio e Turismo (1979-1980).

2020 -- Covid-19: São Tomé e Príncipe regista os primeiros quatro casos positivos de infeção pelo novo coronavírus.

- O Governo de São Tomé anuncia a suspensão das ligações aéreas e marítimas com a Região Autónoma do Príncipe e de visitas a doentes, lares de idosos e a presos, para evitar a propagação do novo coronavírus.

2022 -- Morre, com 75 anos, Vladimir Jirinovski, líder do Partido liberal-democrata da Rússia (LDPR, direita nacionalista) durante três décadas.

2023 -- Morre, aos 71 anos, Jorge Casimiro Congo, padre angolano, defensor da independência do enclave angolano de Cabinda. Antigo secretário da Educação, Ciência e Tecnologia do governo provincial de Cabinda.

Este é o nonagésimo sétimo dia do ano. Faltam 269 dias para o termo de 2025.

