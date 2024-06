Fila de trânsito com 6 quilómetros de extensão na via rápida

Uma viatura despistou-se, ao final da tarde desta sexta-feira, na via rápida, junto à entrada do túnel do Pinheiro Grande - no sentido Funchal/Machico - e acabou por embater num muro.

O sinistro está a provocar grandes constrangimentos à circulação automóvel, em plena hora de ponta, desencadeando uma longa fila de trânsito que se estende ao longo de mais de seis quilómetros - mais precisamente até ao nó de Santo António - gerando, por isso, um enorme engarrafamento.

Por sua vez, o condutor do automóvel não apresentou quaisquer ferimentos e, como tal, nenhuma das corporações de bombeiros do Funchal - tanto Sapadores, como Voluntários - acabaram por não ser accionadas.

A equipa da Via Litoral está encarregada de monitorizar o trânsito no local, uma vez que a circulação automóvel ficou limitada a uma das duas vias de trânsito até que o veículo seja removido.