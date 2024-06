Emigrante de Machico baleado acabou por falecer

Pedro de Ponte, o emigrante natural de Machico, baleado com três tiros ontem de manhã nos subúrbios de Joanesburgo, quando se preparava para abrir o negócio no qual era gerente, não resistiu aos ferimentos graves que tinha e acabou por falecer no hospital na zona de Parktown, informou fonte próxima do malogrado empresário.

Mais uma notícia que abala a comunidade madeirense que está a ser fortemente fustigada pela onda de violência organizada e de grupos de máfias de etnia africana que lançam ataques contra os empresários portugueses.

No espaço de seis meses aumenta para duas mortes o número de vítimas de assaltos e de sequestros na capital económica da África do Sul. São mais de 17 raptos num espaço tão curto de tempo e que está a deixar muito apreensiva a comunidade lusa. Na passada semana foi assassinada uma mulher de 57 anos em Bedfordview. Era natural da Ponta do Sol.

Entretanto continua ainda em cativeiro outro madeirense sequestrado em Southdale na quinta feira à porta do seu negócio. Trata-se de um cidadão de 47 anos natural da freguesia do Estreito da Calheta.

Nesta hora difícil, o DIÁRIO endereça as condolências à família e aos amigos.