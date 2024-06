Delfins animaram Festas de São João do Porto Santo

Pela segunda noite consecutiva encheu a Praça do Barqueiro, por ocasião das Festas de São João do Porto Santo. Esta sexta-feira, 21 de Junho, foram os Delfins que levaram centenas até à Vila Baleira. A multidão 'vibrou' com a banda que está a celebrar 40 anos de carreira, e tocou 'hits' como 'Saber Amar' e 'Sou Como um Rio'.

As Festas de São João do Porto Santo prolongam-se até 24 de Junho, Dia do Concelho. Amanhã, 22 de Junho, sobe ao palco Matias Damásio, e no domingo todas as atenções estarão viradas para as marchas populares. A celebração da tradição popular culmina com fogo-de-artifício à meia-noite.