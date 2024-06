Morreu a turista que caiu ao mar no Seixal

A turista italiana que ao final da tarde de ontem foi arrastada por uma onda na Poça das Lesmas, no Seixal, acabou por morrer esta manhã no Hospital Dr. Nélio Mendonça, noticiam vários jornais italianos.

A morte de Margherita Salvucci deixou a comunidade de Colmurano em estado de choque, estando a população desta cidade bastante transtornada com a tragédia.

Segundo foi possível apurar, a turista estava de férias na Madeira e foi arrastada por uma onda enquanto tirava uma fotografia.

“Parece que a jovem foi surpreendida por uma onda enquanto tirava uma selfie em pé sobre uma pedra. A força da água derrubou-a, ela bateu violentamente com a cabeça nas pedras, tendo sido internada em estado gravíssimo. Faleceu na manhã de hoje no hospital”, noticiou o jornal ‘IL Gazzettino’.

Ainda de acordo com a mesma fonte, a mulher era uma psiquiatra muito acarinhada na sua cidade. O presidente da Câmara da localidade, Mirko Mari, não tem palavras para descrever a emoção geral: “Uma tragédia que afecta todos nós. Sentimos imensa dor pela família".

Tal como o DIÁRIO noticiou, ao vê-la em apuros um homem de 35 anos atirou-se ao mar para tentar salvá-la, mas a estrangeira já estava em paragem cardiorrespiratória.

A equipa dos SANAS-Madeira procedeu às manobras de reanimação e transportou-a até ao cais do Seixal, onde os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) continuaram as manobras, transportando-a ainda com pulso para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. A morte da estrangeira, cuja fotografia foi partilhada em vários jornais, veio a ser confirmada esta manhã.